El cuestionamiento de Hugo Moyano no sorprendió porque el Sindicato Camionero abandonó la CGT en 2008 y se convirtió en un virtual opositor de la conducción cegetista, sobre todo de Daer. Pero sí llamaron la atención las posturas críticas de dirigentes como Viviani y Sasia. El sindicalista taxista dijo que “es el peor momento para bajarle el sueldo al trabajador” y que “si no hay mercado interno, no hay reactivación de la economía”, mientras que el titular de la Unión Ferroviaria se quejó de que en ningún momento fue convocado para “participar u opinar” sobre ese acuerdo y reclamó a “los sectores que estén en condiciones” que abonen “el 100% de los salarios de los trabajadores”.