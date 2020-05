Méndez, que tiene 52 años y dice que está desde los 10 “arriba de un camión”, brindó detalles sobre la situación que atraviesa: “Venimos arrastrando la crisis desde 2018. Invertí 350.000 dólares de ahorros y me deshice de dos camiones, dos motos y mi camioneta particular para sacar la empresa adelante, sin despedir a nadie y priorizando el pago de los sueldos a la gente. Más esfuerzo no puedo hacer. Y hoy ya me hicieron perder todas las cargas de mis clientes, que se fueron con la competencia”.