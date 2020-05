“La defensa hizo un esforzado alegato donde sostuvo que el tiempo que ha insumido la instrucción torna operativa la doctrina de la Corte que avala el sobreseimiento por sobrepasar el plazo razonable de enjuiciamiento. Hay un punto en que debe coincidirse enfáticamente: el proceso ha tardado mucho en llegar al momento en que está ahora. La Sala lo advirtió antes y no puede dejar de volver hacerlo. Mas ello no implica, por sí sólo, que sea aplicable la jurisprudencia que invocó la parte, porque su viabilidad depende de varios otros factores que aquí no están reunidos”, afirmó el fallo al que accedió Infobae.