El fiscal también destacó que "se ha comprobado que no existían motivos que justificaran tal proceder, pues quienes debían ser expulsados -según las órdenes emanadas- constituían apenas un grupo de personas reunidas y no estaba en peligro la integridad física del personal policial ni la de ningún funcionario político, así como tampoco se encontraba impedido el acceso a la Casa de Gobierno y los manifestantes no demostraban una actitud hostil de la que pudiera inferirse un ataque".