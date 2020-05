“Ellos eligieron mantener en movimiento la economía y tomaron un riesgo grande. Nosotros seguimos el camino exactamente opuesto, también asumimos un riesgo, pero no riesgo de vida”, analizó el funcionario, con una comparación que no ayudará a aflojar las tensiones que hasta ahora signaron la relación entre los gobiernos de Jair Bolsonaro y de Alberto Fernández. “Bueno, no soy quién para opinar, me preocupa en el buen sentido ”, aclaró de inmediato, consciente del volátil escenario diplomático con el país vecino.