Néstor García, que participa en la gestión de Axel Kicillof en el ministerio de Género, señaló que “capacitarse en la ley Micaela no es una elección, es un deber que nos corresponde a cada uno que forma parte del Estado”. Sobre su aplicación, consideró que en cada proyecto a presentar los diputados deben tener en cuenta “cómo afecta a la vida cotidiana de las mujeres”. Y recordó que si hubiera habido capacitación tal vez su hija estuviera con vida. “El femicidio de Micaela ocurrió porque Sebastián Wagner tenía libertad condicional otorgada por un juez sin perspectiva de género y a pesar de siete informes que desaconsejaban su salida”, advirtió. También mencionó tres instancias previas que podrían haber evitado su asesinato. “Hubo un policía que no tomó la denuncia de una mujer porque la jueza no estaba, ese policía no tuvo capacitación, si hubiera tenido perspectiva de género tal vez Micaela estuviera acá en lugar de estar yo”, explicó, se emocionó, se llenaron sus ojos de lágrimas y agradeció.