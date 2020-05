- Sin duda, la pandemia del coronavirus va a acelerar todas las tendencias de las que hablé en el libro. Yo decía que veríamos una automatización de los trabajos manuales, y de muchos trabajos intelectuales hacia finales de esta década, pero me quedé corto. Ahora va a ocurrir mucho antes. El CEO de Microsoft dijo hace pocos días que hemos visto una transformación digital de dos años en los últimos dos meses. Se está viendo en todas partes: en el aumento del teletrabajo, la telemedicina, la educación en línea. El número de videoconferencias se disparó de unas 10 millones a 300 millones por día en los últimos dos meses, según Zoom y otras empresas. Puede que esta cifra caiga algo cuando pase la pandemia, pero no mucho. Esto no hay quien lo pare. Además, el coronavirus -y el miedo a futuras pandemias- aumentará la robotización de muchos trabajos, porque hará que muchas fábricas manufactureras ya no quieren tenar a sus trabajadores sentados unos junto a otros en la línea de producción, como ahora, y arriesgándose a contagiarse del virus. Como ya está sucediendo en China, los van a reemplazar por robots industriales. Los robots no se enferman de coronavirus, son cada vez más baratos y cada vez más inteligentes, trabajan 24 horas por día, no se toman vacaciones y no piden aumento de sueldos.