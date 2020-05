El primero de marzo se efectivizó la renuncia de Elisa Carrió a su banca. Aún no ocupó su lugar su reemplazo, que fue motivo de una disputa judicial hasta que la Cámara Electoral dictaminó a favor del reclamo del candidato hombre que seguía en la lista, en detrimento de la candidata mujer. Según ese fallo José Patiño, ex diputado nacional de Cambiemos y oriundo del partido Unión por Todos, de Patricia Bullrich, tendría que jurar y no Patricia Holzman, del PRO. Los tres integraron las listas del 2017 en Capital como ocurrió con Scioli y Bernazza ese mismo año pero en Provincia. La Dirección Parlamentaria hizo incluso un informe descartando la aplicación retroactiva de la ley.