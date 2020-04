Ayer, Infobae adelantó que la empresa tucumana Pilot Endoscopy desarrolló un respirador artificial y, de acuerdo con sus directivos, la compañía cuenta con la capacidad de fabricar 1.200 unidades en menos de 45 días. Esta sería una gran noticia para la Argentina en estos momentos de emergencia si no fuera por un escollo no menor: para concretar esa propuesta la empresa de Tucumán necesita de las aprobaciones finales del Ministerio de Salud de la provincia y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Además, requeriría de una fuerte inyección de financiamiento que hoy no tiene.