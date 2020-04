-En primer lugar veo que son países muy diferentes. En Brasil hay 220 millones de habitantes y aquí somos 45 millones. Y hay una conformación étnica y cultural muy diferente. Así observo que no es lo mismo diagramar una política sanitaria de emergencia para 220 millones que de 45 millones. A la vez se ve que en Brasil no hay una unidad política ante la emergencia entre diferentes estamentos del gobierno. Esto se demuestra con la renuncia del ministro de Salud. En Argentina hay una estructura de país con un frente común con especialistas que asesoran al presidente y siguen la línea nacional. Esa línea fijada por el comité cívico y científico fue la estrategia que siguió adelante el presidente. Ante dos realidades diferentes entre ambos países pero es lamentable que por diferencia políticas no haya comunicación, ni un ida y vuelta. Cuando se hacen reuniones entre los vecinos algunos de los dos, sea Brasil o Argentina no participan por diferencias con Venezuela, por afinidades que no se dan. Este es un déficit enorme de los dos países. Pero creo que ninguno de los dos países se merecen este défict de vínculos en un momento de emergencia como el que estamos viviendo.