“La manera de proteger a nuestra comunidad no pasa por elegir un grupo que, si bien se ve en situación de riesgo, no es el único (gente que está en tratamiento anticáncer, que padece asma, EPOC, diabetes, enfermedades que no reconocen edad) y por lo tanto se convierte, bajo la excusa de una pseudoprotección, en objeto de discriminación y maltrato" , indicaron.