—La pandemia no puede ser excusa para destruir la institucionalidad en la Argentina. La oposición ha mostrado un fuerte compromiso desde la primera convocatoria del presidente cuando decidió avanzar con la cuarentena. Pero desde esa perspectiva se viene gobernando con un solo poder, con decretos de necesidad y urgencia. No hay justificación para que el Congreso y el Poder Judicial sean aniquilados con la estrategia del miedo . Es en estos momentos críticos donde la política tiene que estar presente. No hay ninguna justificación que impida al Congreso poder funcionar. El planteo de Cristina Kirchner es absolutamente descontextualizado.