“No hay excusa para esta falta de preparación. Las autoridades tuvieron meses para prepararse antes de que el primer caso de COVID-19 apareciera en Israel. El número de pruebas actualmente disponibles sigue siendo drásticamente más bajo que el necesario para identificar posibles centros de población con brotes, de modo que puedan aislarse adecuadamente, mientras que el resto de la población, más del 90%, podría continuar con sus vidas normales y continuar trabajando", comentó. “Medidas de emergencia, cierres, niños sin escuela, más de un millón de israelíes a los que se les ha otorgado licencia no remunerada, no hay transporte público, negocios que se han declarado en quiebra y restringido el movimiento en las carreteras: estos no es el resultado de un manejo responsable de controles cuidados asociados con el peligro de la epidemia”, agregó.