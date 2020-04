Hasta hoy, según el reporte diario, los distritos con mayor cifra de enfermos por COVID-19 son: Buenos Aires (794); Capital (677), Córdoba (247); Chaco (224), Santa Fe (218), Tierra del Fuego e Islas Malvinas (119) y Río Negro (116). Sólo Formosa y Catamarca informan cero caso mientras que en el resto de los distritos hay días en que no se registra ningún contagio o no superan en total los cinco pacientes como La Pampa (5), Misiones (4), San Juan (2) y Salta (3). En el informe comunicado esta mañana, Corrientes, Entre Ríos, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y Santa Cruz no reportaron nuevos casos.