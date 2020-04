Frente a este planteo, Meoni inidicó que el Estado giró este semana fondos para ayudar a las empresas del sector. “Esta es una situación que afecta a todas las actividades económicas, en caso del transporte del interior, no es un problema que la Nación no esté transfiriendo los fondos, eso ya se hizo, lo que pasa es que al imponerse una cuarentena ha caído la capacidad de recaudación y eso hace que muchas epresas estén en una sutuacón más compleja, estamos viendo si podemos llegar con mayor auxilio, pero no podemos con el estado llegar a cubrir todo”.