Pereyra afirmó que el acuerdo incluirá el compromiso empresarial de no despedir personal y que está en discusión el importe que el sector patronal aportaría para la obra social de los empleados: “Hoy estaríamos recibiendo 1.700 pesos para atender al titular y a toda su familia, pero eso no alcanza. De cualquier manera, vamos a llegar a un acuerdo. Queremos que nos tiendan una mano. Hay buena predisposición, ya no es una negociación sino conversaciones para arreglar esto”.