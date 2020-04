María Luján Rey, mamá de una víctima de la tragedia de Once y ahora diputada nacional, hizo muchas preguntas concretas. Si tienen pensada como será la ampliación de la cuarentena, el resguardo para los usuarios y para los trabajadores del trasporte público principalmente para los trenes. “Para que no veamos repetirse las imágenes que se vieron el 19 y 20 de marzo en la estación Once del tren Sarmiento” recordó sobre el caos de aquellas jornadas, similar al del último viernes cuando los jubilados y beneficiarios de la AUH se agolparon frente a los bancos. También ella consultó sobre los vuelos de repatriación y sobre los casos de contagio sufridos por personal del aeropuerto de Bariloche.