“El mundo reaccionó tarde en general. Argentina comenzó a tomar medidas antes que ningún otro país. Muchas medidas fueron antes del primer caso. Junto con eso, después sí lo que hicimos, comenzar con todo: suspensión de clases, cuarentena, etc. Eso no significa que está controlado pero sí que hay un número de casos bajos y que se esté hablando en el mundo del modelo argentino. A nuestros países vecinos no les ha ido como a nosotros. No quiero criticar pero nuestra principal obligación es que no le pase a los argentinos", respondió González García, consultado por la situación de Brasil.