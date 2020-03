Además, recomendó una resolución aclaratoria de la licencia para los trabajadores con hijos escolarizados a cargo, que fue dispuesta por la resolución 207/20 del Ministerio de Trabajo, que la CTA Autónoma consideró necesaria porque “su redacción no ha sido del todo clara y muchas empresas interpretan que se trata de ausencias justificadas pero que no dan derecho al pago de salarios”. Añadió que “sería importante que se dicte en forma urgente una resolución explicitando que esta licencia es con goce de haberes y que no afecta el cobro de ningún tipo de adicional salarial, de la misma manera que se ha implementado para los trabajadores del sector público nacional”.