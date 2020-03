El mismo jueves Sergio Massa y Máximo Kirchner se reunieron en Casa Rosada con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el ministro del Interior Eduardo ‘Wado’ de Pedro. Hablaron sobre cómo morigerar los efectos económicos que tendrá en el país esta enfermedad y las consecuencias de las medidas y restricciones que se deben tomar. Hubo incluso alguna broma cuando Massa estornudó y contó que había estado con Jair Bolsonaro y su vocero de prensa. El test del brasilero dio negativo pero no el de su colaborador. Tras el susto inicial, Massa habló con su médico aunque le dijo que no debía hacerse ningún test porque no solo no tenía síntomas sino que el vocero de Bolsonaro se contagió coronavirus en Estados Unidos, adonde viajó después de la audiencia con el argentino.