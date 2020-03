A su turno, Tinell nuevamente se refirió a la situación de la comunidad wichi. “Realmente estas comunidades wichis vienen sufriendo este problema que no es de ahora , esto estuvo y no se visibilizó durante mucho tiempo. Si nos quedamos en el momento en el cual no fue visibilizado, nunca vamos a avanzar, por eso avancemos. Este es un momento de la Argentina que nos necesita a todos unidos, es la Argentina con todos. Una Argentina solidaria, pensando en los que menos tienen. Gracias, porque quería conocerlos y estar con ustedes”, dijo el empresario y presidente de San Lorenzo de Almagro.