Hasta ahora no hubo llamados a indagatorias ya que todavía no se determinó con exactitud el monto de la presunta evasión. De hecho, la causa pareció no haber registrado grandes avances hasta que, el 19 de febrero pasado, fue también allanada la sede central de Edenor, en Av. Libertador al 6300. La noticia no trascendió en ese momento y recién fue revelada por el diario Perfil el fin de semana pasado.