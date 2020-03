“Hay una frase de Rodolfo Walsh que dice: ‘Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece, así, como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas'. La historia nos obliga a saber de dónde venimos, cuáles son las luchas, el origen, y cómo estamos hoy acá. Pero sobre todo a las generaciones más jóvenes: cuál es el camino hacia el futuro que hoy podamos seguir para ampliar derechos, salones, más diversidad, pluralidad y géneros ", completó la funcionaria.