“La liberación de Milagro Sala es imposible, salvo que yo la indulte, lo que no voy a hacer, antes que me peguen un tiro en la cabeza, no la voy a indultar”, enfatizó Morales, y agregó en radio Mitre: “A los jujeños nos costó mucho recuperar la paz y no queremos volver a esa situación de corrupción y violencia que había”.