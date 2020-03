En ese sentido, remarcó: “Hay que desterrar del peronismo la palabra ‘volver’. Verbo de segunda declinación que empecé a odiar porque estaba cargado de una cosa épica histórica.... ¿Por qué tenemos que volver y festejar como si fuera una virtud? En realidad tendríamos que plantearnos por qué nos vamos. Nosotros no tenemos que volver nunca más. No tenemos que ser como el pueblo hebreo que busca la tierra prometida. Tenemos que instalarnos de una vez por todas y no nunca más irnos ”.