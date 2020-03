Hay, con todo, una lectura algo apresurada sobre el panorama que viene. Eso, porque en rigor las necesidades prácticas de Kicillof dependen en buena medida, en el corto o mediano plazo, más de la Casa Rosada que de la Legislatura bonaerense. Es decir, no aparecerían en lo inmediato grandes temas a negociar. Por ejemplo el Presupuesto, que demandaría mayoría simple: el oficialismo puede lograrlo en Diputados pero no si lo pretendiera en soledad en el Senado. Más aún la autorización para colocar deuda, que demanda dos tercios de los votos. Por ahora, no están en agenda.