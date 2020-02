Según la resolución que acaba de ser firmada por el máximo tribunal electoral del país -a la que accedió Infobae-, los camaristas dictaminaron por mayoría -dos a uno- en favor del reclamo del candidato hombre que seguía en la lista, en detrimento de la candidata mujer. Así, el reemplazo de Carrió será José Patiño, ex diputado nacional de Cambiemos y oriundo del partido Unión por Todos, de Patricia Bullrich, y no Patricia Holzman, del PRO, ex jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri. Ambos fueron en la boleta de la alianza Vamos Juntos en las elecciones legislativas de 2017 por la Capital.