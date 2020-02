“Después de Malvinas uno ve la vida de otra manera, ve la profesión de otra manera. Se replantea la relación con los subordinados, qué mensaje transmitir y cómo transmitirlo. Estaba despidiéndome de toda mi familia porque pensaba que no llegaba, que no llegaba vivo. Mientras hacía operaciones de combate al mismo tiempo me veía despidiéndome de mis seres queridos. Es terrible y muy fuerte”. Con la voz a punto de quebrarse el aún subjefe de la Armada, recuerda la experiencia extrema que vivió en Malvinas cuando la aviación inglesa literalmente hizo desaparecer el puente de mando de la unidad que tripulaba (Aviso Alférez Sobral) cobrándose la vida del comandante de la unidad Capitán de Corbeta Sergio Gómez Roca y otros siete tripulantes. No obstante Fondevila se declara satisfecho por su labor en la Armada y por entregar la fuerza a lo que considera un sólido equipo de trabajo que continuará la tarea.