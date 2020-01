En la causa por asociación ilícita en la que está acusado Alvarado también cayeron nombres de peso en la Policía santafesina: Martín Rey, ex jefe de la PDI; su hermano Marcelo Rey, ex jefe de una brigada operativa de la PDI; Javier Makhat, ex jefe de inteligencia de la PDI, el comisario Cristian Di Franco, ex jefe de la Dirección General de Prevención de Adicciones y Luis Quevertoque, ex subjefe de la División Judiciales de la Policía y hombre clave para la investigación contra Los Monos. Si bien no fue detenido ni imputado, otro comisario quedó bajo la mira de la Justicia y del Ministerio: se trata de Gonzalo Paz, ex jefe de la Policía de San Lorenzo, a quien se investiga en la causa contra Esteban Alvarado. El fiscal del emblemático expediente contra Alvarado, Matías Edery, incluso llegó a oponerse en una audiencia pública en Tribunales a que algunos de los presos en esa investigación queden alojados en jurisdicción de esa ciudad vecina a Rosario, ya que se trata de un sector bajo sospecha de brindarle protección o encubrimiento a esa banda. Esa unidad penitenciaria regional, la número 17, fue intervenida por el nuevo gobierno provincial.