“Lo veo muy activo. Veo un cambio de políticas respecto a lo que veníamos viviendo en muchos temas, como haber enfrentado la cuestión del hambre. Le pusieron plata en el bolsillo a buena parte de los argentinos”, destacó el ex ministro de Economía, que sin embargo remarcó que hay cosas “puntales” de la actual gestión que “no van en el buen sentido”. “Hay cosas que no me gustan. Cuestiones que creo que no van en el buen sentido, pero son temas puntuales. Globalmente veo un enfoque mucho más mirando al empleo y la producción y no esa absurda política de vivir para pagar intereses”, dijo Lavagna.