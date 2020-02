“Nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia, para el no se puede. Nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale, que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros como país intentando superar el infierno en el que caímos. Sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía”, se lo escucha decir a Kirchner en otro fragmento del video que termina con la imagen de la ex pareja presidencial.