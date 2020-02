“Nadie puede esperar que todo el mundo te quiera, es muy difícil, lo que yo elegí es quiénes quiero que me quieran y yo quiero me que quiera el pueblo en definitiva, eso nunca es gratis” , dijo durante la campaña, haciendo referencia a “la grieta”. “Ese amor, esa comunicación, esa comunión que siento que existe entre ustedes, siento que me quieren tanto como yo los quiero a ustedes, eso es sanador”, se escucha el fragmento de otro discurso que Cristina Kirchner realizó para la militancia. “El amor de ustedes, fue mi escudo, mi coraza y mi lanza en estos años tan duros y difíciles. Amor a los jóvenes a quienes quiero abrazar esta tarde; esos jóvenes que nunca dejaron de acompañarme siempre, quiero darles las gracias” , concluye el video que realizó La Cámpora para celebrar un nuevo natalicio de su referente política.