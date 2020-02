La medida, según pudo conocer Infobae de fuentes parlamentarias, en la práctica pone bajo la lupa a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y también al ex titular de la DAS hasta el 10 de diciembre, Helio Rebot, quien era además el secretario administrativo del Senado de la Nación; al secretario general del gremio de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, el dirigente que, a través de sus seis delegados -uno por área: Diputados, Senadores, imprenta, biblioteca, servicios generales y jubilados-, habría tenido una injerencia determinante en los cuestionados manejos de la obra social, y al tesorero del sindicato de APL y ex secretario de la DAS, Julio Ahmud.