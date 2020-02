Si bien entre las distintas agrupaciones de ex combatientes la noticia circulaba desde hace algunos días, la confirmación producida ayer generó un profundo malestar. Uno de ellos, que pidió no ser identificado, dijo a Infobae: “Se puede entender que en una situación de emergencia se nos pida solidaridad. En mi agrupación nos dedicamos todo el año a hacer tareas de ayuda comunitaria en el Gran Rosario sin que el Gobierno nos lo pida, pero no estamos viendo muestras de solidaridad de los dirigentes políticos que, lejos de bajarse los sueldos, se los incrementan en porcentajes muy superiores. Desde la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra nos dicen que se trata de algo transitorio, pero no entendemos cómo nos pueden cercenar un derecho básico como éste sin ni siquiera tomarse el trabajo de modificar la ley que nos ampara”.