La hija de la ex presidenta, que deberá presentar un nuevo informe sobre su estado de salud a instancias del Tribunal Oral Federal 5 en el marco de los expedientes judiciales Hotesur y Los Sauces, en donde junto a su madre y Máximo Kirchner están acusados de lavado de dinero, aseguró: “Acompañar a quienes no estamos bien no es algo sencillo, requiere de consultas médicas, esfuerzo y trae consigo todo un universo de complejidades inimaginables, hasta que mutan a la vida tangible cuando una decide estar en esa, al lado de la enferma”.