“ Esto significa que se van a tomar los últimos 120 salarios de los cargos que ocuparon y quiere decir que si yo fui durante cinco años juez de primera instancia y durante cinco años camarista, no es lo mismo que si estuve durante los últimos 10 años como camarista. Por eso se hace un promedio que luego se va a actualizar al momento de que se jubilan, por lo tanto a mí no me parece tan tremendo ”, aseguró Losardo en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.