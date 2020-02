Si hubiera una estado vigente una ley similar, dirigentes como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, los ex secretarios Roberto Baratta y José López, el ex jefe del Ejército Cesar Milani, el ex vicepresidente Amado Boudou y los dirigentes sociales Luis D’Elía y Fernando Esteche no hubieran estado detenidos en forma preventiva. Algunos de los procesados ya tienen condenas firmes.