En abril pasado, Picardi pidió el procesamiento de Calcaterra y otros empresarios involucrados en el caso por el delito de cohecho activo. También pidió el procesamiento de los ex funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi (que fueron secretarios de Transporte), y de José López (ex secretario de Obras Públicas) y de Roberto Baratta( ex subsecretario de Coordinación del ministerio de Planifiación) por la recepción de los sobornos. En tanto para el ex ministro Julio De Vido Picardi pidió profundizar la investigación para determinar si recibió sobornos. Y otro de los que participó de la maniobra es Vázquez, testaferro de Jaime quien declaró como arrepentido y reveló el entramado del pago de coimas y luego se arrepintió de haberse arrepentido.