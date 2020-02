Recondo, ex Subsecretario de Justicia de la Nación de Raúl Alfonsín y juez de la Cámara en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, era considerado por el anterior oficialismo como “un aliado”. Su voto fue el fiel de la balanza que ayudó al macrismo a romper la paridad de 6 a 6 a la hora de las votaciones durante los dos últimos años. “Recondo se cortó solo, no consultó con el bloque con el que tenía más afinidad. Ahora que no nos computen su designación como si fuera nuestro”, le dijo a Infobae un miembro de la nueva oposición.