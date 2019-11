-Te diría que algunas veces repetí algunas cosas y ya a la tercera no la dije más. Eso es normal. Al final uno se da cuenta que hay una decisión tomada y no sigue. Creo que de las cosas importantes no, no me calle. Y con Marcos esto lo hemos hablado. Siempre hemos tenido una relación de diálogo. Algunas veces fuertes.