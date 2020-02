“Si vos me decís, el peronismo tuvo algunas culpas de lo que le pasó a la Argentina, pero muchas más tuvieron las que no fueron peronistas. Porque siempre vinimos a resolver los problemas que dejaron. Somos expertos en resolver los problemas que dejaron. Te estoy conociendo hoy y no querría contradecirte, no hablaría bien de mí. Pero creeme que nos hemos cansado de resolver problemas que otros han dejado”, agregó Fernández.