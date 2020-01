“Está todo muy podrido, es muy difícil para los que asumen tomar decisiones porque dos indemnizaciones no les podemos pagar, echarlos con la policía tampoco porque van a decir que reprimimos, estamos entre la espada y la pared”, se lamentó la titular de Madres. En ese sentido se refirió a las fuerzas de seguridad: “La policía nunca puede hacer nada, sobre todo la de la Provincia; no tienen autos, no tienen nafta, no tienen vergüenza. Ahora si vos tocas un timbre aparecen los autos, la nafta, aparece todo lo que no quieren hacer”, agregó.