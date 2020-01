En el caso de Néstor Kirchner, la ley aún no lo habilita. En Capital, en el ex edificio del Correo Argentino, su viuda, la ex presidenta Cristina Fernández, inauguró el Centro Cultural Néstor Kirchner. Pudo nombrarlo así por tratarse, se argumentó, de un edificio del Estado nacional al que durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos se pensó cambiar el nombre. Finalmente el macrismo sólo lo mencionó oficialmente como CCK.