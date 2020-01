El ex recaudador creyó que con la derrota de Cambiemos volvería a tener injerencia en la AFIP. Por el contrario, Marcó del Pont se rodeó de funcionarios de su confianza, y ubicó en cargos estratégicos a dirigentes del riñón de Cristina Kirchner y de La Cámpora. Virginia García, ex cuñada de Máximo Kirchner, al frente de la Dirección General Impositiva; Mariano Abbruzzese bajo su ala, en la DGI; el ex diputado Carlos Castagnetto, que manejó parte del financiamiento de la campaña K, en la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, y Patricia Vaca Narvaja en la Subdirección General de Servicios al Contribuyente . Entre otros.