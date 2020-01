“¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego”, fue la dura crítica de Macri en una visita a un taller ferroviario junto a María Eugenia Vidal, evento que nada tenía que ver con el plan, pero que sirvió una vez más para destacar “la herencia recibida” y justificar el fin de un programa similar al Plan Sarmiento que se ejecutó en la ciudad de Buenos Aires cuando Macri era jefe de Gobierno.