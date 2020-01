—Como mejor prefieras. Para nosotros evidentemente un cargo, un título, no cambia nada el compromiso y el trabajo que hemos hecho y que vamos a continuar haciendo. Y algo importante por destacar es que yo sigo siendo la representante de la Asamblea Nacional. Yo sigo siendo la designada por la Asamblea Nacional en Argentina. Y bajo ese estatus pretendo seguir actuando, pretendo seguir cumpliendo con las tareas que me encomendaron a principios del año pasado. Pero nuevamente, para nosotros es un título, esto no es algo que viene hace un año o de hace dos años, cuando yo tuve el honor de ser designada embajadora fue justamente por un trabajo que se venía realizando hace muchísimos años. Y esto no tiene para nosotros ninguna incidencia.