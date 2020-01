Santa Cruz, a diferencia de otras administraciones, no tomó deuda en dólares, un ítem que ahora acucia a buena parte de los mandatarios, como los casos de Arcioni y de Morales, que subrayó que no tiene previsto dar el plus a estatales como sí anunció el Gobierno para los empleados de la administración central. El resto de las provincias, en su mayoría, sigue ese camino.