De esta manera, el Ministerio de Salud se propone dar un nuevo paso en relación a la interrupción del embarazo, luego de que el viernes 13 de diciembre se publicara en el Boletín Oficial la Resolución 1/2019 que estableció el protocolo nacional para abortos no punibles. Dicho protocolo había sido actualizado por el ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, unos pocos días antes de finalizar el mandato de Cambiemos, lo que generó una tormenta inesperada. Sucede que no había sido autorizado por Macri, quien ordenó derogar aquella resolución a las pocas horas de ser publicada.