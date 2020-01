-Yo soy optimista por naturaleza. Si tiene que ser mala, será mala. Creo que no es bueno ni para los bonaerenses, ni para los marplatenses, ni para los argentinos y esto no tiene que ver con la grieta, tiene que ver con la realidad. Yo tengo que pensar en los que viven en Mar del Plata, los que me votaron y los que no me votaron. Ahí me van a encontrar. Eso no quiere decir que voy a aceptar que me digan qué cosas tengo que hacer, pero sí voy a discutir las cosas que tengo que hacer para mejorar la calidad de vida de los marplatenses.