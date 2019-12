-Los casos de violación no van a ser punibles y no va a ser necesario tramitar un expediente judicial. Se exime de pena a la mujer. El nuevo Código Penal apunta a la despenalización, no a la legalización que en el momento que fue aprobado el Código Penal se trataba de un tema que el Senado de la Nación no aprobó. Por ese motivo y por ese límite constitucional parlamentario el nuevo Código apunta a eximir de pena, a no punir en los casos de violación, en los casos de peligro para la salud física o mental de la mujer, tal como indica la Organización Mundial de la Salud, que expresamente se incorpora en la exposición de motivos del Código. El Código se integra con la legislación, con los 540 artículos más la exposición de motivos y allí es donde está la Organización Mundial de la Salud y el peligro para la salud mental de la mujer como supuesto de no punibilidad. Además de los que ya estaban previstos para la vida de la mujer. Y también otras cuestiones como la libre disponibilidad del cuerpo de la mujer como en los casos de violencia obstétrica. En definitiva, el nuevo Código apunta a lograr un equilibro entre los derechos de la persona por nacer y la libre disposición del cuerpo de la mujer.